Lazio-Sampdoria, dalla Curva Nord: "Zaniolo salta con noi". Lui risponde: "Inferiori" (FOTO)

Brutto episodio in Lazio-Sampdoria che si sta giocando in questi minuti allo Stadio Olimpico. Intorno alla metà del secondo tempo dai tifosi biancocelesti in Curva Nord si è alzato il coro: "Zaniolo salta con noi". Un atteggiamento irrispettoso verso un calciatore di una squadra avversaria, appena ventenne, che qualche giorno fa ha subito la rottura del legamento crociato. Aumenta, così, la tensione in vista del derby, previsto per il 26 gennaio alle 18:00.

Nicolò Zaniolo ha poi risposto ai tifosi biancocelesti con una foto sul suo profilo Instagram ufficiale: "Fate pena... tutti". Il numero 22 giallorosso ha poi deciso di tornare sui suoi passi ed eliminare la foto.

Il giocatore dopo aver cancellato il post, ha pubblicato una nuova storia con scritto: "Inferiori, sempre forza Roma"