Lazio: possibile recupero di Luis Alberto per il derby, in dubbio la presenza di Correa

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera, la Lazio torna ad allenarsi a Formello per preparare il derby con la Roma di domenica prossima. Lavoro differenziato per Luis Alberto, che non sembra comunque essere in dubbio per il derby nonostante la mancata convocazione contro il Napoli per un affaticamento al flessore della coscia sinistra.

Dopo l'affaticamento al polpaccio accusato a Brescia, invece, non sembra ancora pienamente recuperato Correa. L'argentino ha svolto il riscaldamento con il gruppo prima di interrompere anzitempo l'allenamento.

(lalaziosiamonoi.it)

