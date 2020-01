Con la vittoria sulla Samp, la Lazio ha agguantato l'undicesimo successo di fila in campionato. E all'orizzonte c'è il derby contro la Roma, ma il tecnico Inzaghi non ci pensa: "Dodicesima vittoria di fila? Sarebbe il nostro obiettivo. So cosa rappresenta un derby, ma non posso permettermi di pensare a quella gara"

(sky sport)