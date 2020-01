La Lazio si è allenata questa mattina in vista del derby di domenica. Alle 11 i biancocelesti si sono ritrovati a Formello. Seduta di allenamento cominciata con esercitazioni atletiche ed aerobiche. Poi lavoro tattico per gli uomini di Inzaghi: nella parte finale della sessione focus sugli schemi offensivi svolto da centrocampisti e attaccanti. Lavoro tattico supplementare anche per i difensori. Domani la rifinitura in vista della gara di domenica alle 18 contro la Roma.

(sslazio.it)

