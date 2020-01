Lazio, Acerbi: "Pensavo fosse successo qualcosa nel gol del derby. Contro la Roma punto fondamentale"

LAZIO STYLE CHANNEL – Nella cena di beneficenza organizzata ieri dalla So.Spe, l'associazione di Suor Paola, alcuni giocatori della Lazio si sono per una sera improvvisati camerieri servendo ai tavoli. Al termine dell'evento ha preso la parola il difensore Francesco Acerbi il quale, intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva del club biancoceleste, è tornato sulla stracittadina capitolina giocata una settimana fa. "Pensavo fosse successo qualcosa in occasione del gol nel derby, abbiamo sofferto, ma parliamo di un punto fondamentale: c'è stato molto spirito di gruppo perché non volevamo perdere" le parole dell’ex Sassuolo, autore della rete dell’1-1 della sfida contro la Roma.