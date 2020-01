Juventus: squadra in partenza per Roma (VIDEO)

Attesa domani sera all'Olimpico dalla Roma di Fonseca nel big match valido per la 19esima giornata di campionato, la Juventus è partita alla volta della Capitale. Come mostrato in un tweet dal club bianconero, la rosa di Sarri è prossima a decollare da Torino in direzione Roma. Presente Higuain: l'argentino, in dubbio negli scorsi giorni dopo l'affaticamento alla coscia sinistra accusato in settimana, è a disposizione del tecnico bianconero.