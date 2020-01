Juventus, Matuidi: “La Roma ha un gioco molto offensivo, sarà difficile affrontarla. Servirà una grande partita”

SKY SPORT - A 3 giorni da Roma-Juventus, il centrocampista bianconero Blaise Matuidi ha parlato della sfida ai microfoni dell’emittente satellitare. Queste le sue parole:

“Sarà una partita molto difficile, perché la Roma è una grande squadra con un gioco molto offensivo come noi. Loro giocheranno in casa, con i tifosi che saranno dalla loro parte. Dobbiamo essere pronti a fare una grande partita. Le scelte le farà il mister, siamo in tanti a parlare francese in mezzo al campo. Ci sono giocatori di grande qualità e dobbiamo essere pronti a fare una bella partita. Vogliamo crescere e fare sempre di più”.