Domenica la Roma sfiderà la Juventus allo Stadio Olimpico, in quella che sarà l'ultima gara del girone d'andata della stagione. I bianconeri questa mattina si sono allenati proprio per preparare la sfida e hanno visto tornare in gruppo Gonzalo Higuain. Domani alle 13 ci sarà la conferenza stampa prepartita di Maurizio Sarri.

(juventus.com)