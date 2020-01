È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda la 18esima giornata di Serie A. Per la Roma entrano in diffida Kolarov e Florenzi, con il capitano che è stato multato anche di 1.500€ in qualità di capitano della squadra. Ammoniti inoltre Mancini, Diawara e Veretout

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO