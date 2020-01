Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di ritorno. 3mila euro di ammenda alla Roma “per avere i suoi sostenitori, al 30’ del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un bengala” nel corso del derby. Entra in diffida Edin Dzeko, mentre il Sassuolo perde Peluso, espulso contro la Sampdoria e squalificato, in vista della sfida contro i giallorossi.

Restano in diffida: Pellegrini e Veretout

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO