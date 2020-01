Genoa-Roma: Perotti non convocato, salterà anche la Juve. Out anche Mirante

Forfait dell'ultim'ora in casa Roma. Per la trasferta di Genova non ci sarà Diego Perotti. L'attaccante argentino ha riportato infatti un infortunio nel corso del match di Coppa Italia con il Parma di giovedì scorso. Ad annunciarlo lo stesso Paulo Fonseca nella conferenza stampa prepartita: "Avremo a disposizione solo Kluivert e Under come esterni perché Perotti ha riportato un trauma nella scorsa partita e non sarà convocato". A rischio anche per il match di Coppa Italia con la Juventus di mercoledì prossimo: "Difficilmente sarà pronto per la Juve", ha aggiunto Fonseca.

Altra assenza da scontare in casa giallorossa: non partirà per Genova nemmeno Antonio Mirante

(roma radio)