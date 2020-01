Vittoria esterna per la Roma che sbanca il "Ferraris" e festeggia il primo successo in campionato del 2020. Alla rete iniziale di Under, segue il raddoppio sul finire del primo tempo da un'autorete di Biraschi, propiziata da Spinazzola, accorciato immediatamente da Pandev.

Nella ripresa, la rete di Dzeko spegne le speranze di rimonta del Genoa e marchia a fuoco l'1-3 finale.

Queste le emozioni del match raccontate in diretta nella radiocronaca di Max Guerra su LAROMA24.IT: