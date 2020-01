Genoa, ammonito Criscito: diffidato, salterà la gara contro la Roma

Domenico Criscito non potrà essere della partita di Serie A che si disputerà tra Genoa e Roma il 19 gennaio. Il difensore rossoblù ha infatti rimediato, al 25' minuto della sfida in trasferta contro l'Hellas Verona, un cartellino giallo. Il classe '86 ex Zenit era diffidato, e non potrà dunque prendere parte alla gara contro i giallorossi.