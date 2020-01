FOTO - Roma-Lazio: la 'pre-coreografia' della Curva Nord malriuscita

In campo la partita tra Roma e Lazio si è conclusa sul risultato di parità, 1-1 come nel match di andata, ma nella sfida tra le due tifoserie a vincerla è stata sicuramente la Curva Sud. Poco prima dell'ingresso sul terreno di gioco delle due squadre, i tifosi biancocelesti hanno messo su una sorta di pre-coreografia in cui sarebbe dovuta comparire in Curva Nord una scritta di incoraggiamento per gli uomini di Inzaghi creata con le stelle scintillanti, ma l'esito è stato disastroso. Riuscita a pieno invece la coreografia della Curva Sud che si è dipinta di giallo e rosso, con il vecchio stemma che giganteggiava nel settore e la scritta «Questo stemma ho nelle vene... Questo stemma mi appartiene».