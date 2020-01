FOTO - Roma-Juventus 1-2

La Roma cade in casa contro la Juventus: i bianconeri passano 2-1 con le reti nei primi 10' di gioco siglate da Demiral e da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Primo tempo da dimenticare anche per l'infortunio riportato da Nicolò Zaniolo. Nel secondo tempo la Roma reagisce e accorcia le distanze con la rete di Perotti sempre su rigore, ma non basta. Gli scatti del maycj: