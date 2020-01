FOTO - Le immagini dell'infortunio di Zaniolo

Brutta tegola per la Roma e per Zaniolo al 33' del primo tempo della gara contro la Juventus: Nicolò Zaniolo è lanciato in una progressione verso la porta avversaria quando dopo 40 metri di corsa viene atterrato da due difensori avversari: da subito, anche per le lacrime del ragazzo, sembra chiaro che il calciatore dovrà abbandonare il campo. Di seguito tutti gli scatti relativi all'infortunio del numero 22 della Roma.