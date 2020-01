FOTO - GENOA-ROMA 1-2 HT

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo a Genova. I gialorossi chiudono la prima frazione con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Under che al sesto minuto dalla destra crossa forte verso la porta, nessuno interviene e la palla si insacca all'angolino. Gli uomini di Fonseca riescono a trovare la rete del raddoppio al minuto 44', quando dalla sinistra Spinazzola entra in area di rigore e tenta il tiro verso la porta, Biraschi devia il pallone e insacca nella propra rete. Sulla battuta dalla metà campo il Genoa parte forte verso la prota di Pau Lopez, e riapre la partita con una rete di Pandev.

