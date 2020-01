Due giorni al derby che si disputerà domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Alla vigilia della stracittadina, tornerà a parlare Paulo Fonseca in conferenza stampa: l'appuntamento è alle 13.30, poco dopo la rifinitura, per ascoltare i pensieri e le parole del tecnico giallorosso. Lo fa sapere la Roma in un tweet.