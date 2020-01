Superati gli appuntamenti di Coppa Italia, con la Lazio attesa stasera a Napoli e la Roma domani in casa della Juventus, inizierà la marcia verso il derby capitolino in programma domenica alle 18. Allo Stadio Olimpico la quota dei presenti, tra abbonati e biglietti venduti, ha toccato cifra 53mila in giornata. Grande attesa, dunque, per una sfida che, oltre alla questione cittadina, mette in palio posizioni nobili della classifica.