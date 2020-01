Brescia-Lazio: ispettori federali segnalano cori e ululati razzisti contro Balotelli dal settore ospiti

Come riferisce in un tweet il giornalista de 'Il Tempo', Alessandro Austini, gli ispettori federali presenti allo stadio "Rigamonti" per Brescia-Lazio, hanno segnalato cori e ululati di stampo razzista provenienti dal settore ospite, occupato dunque dai tifosi laziali, e indirizzati a Mario Balotelli, autore tra l'altro del gol del momentaneo vantaggio della squadra di Corini.

Ispettori federali hanno segnalato cori e ululati razzisti dal settore ospiti contro Balotelli in #BresciaLazio — Alessandro Austini (@aleaus81) January 7, 2020