Ufficiale, Mandzukic va in Qatar: la Juve lo cede all'Al Duhail

Mario Mandzukic lascia l'Italia e ricomincia dal Qatar. L'attaccante croato, fuori dal progetto tecnico della Juventus, si trasferisce all'Al Duhail. Lo annuncia lo stesso club arabo con un post su Twitter. Nei giorni scorsi il nome dell'ormai ex juventino era stato accostato anche alla Roma come possibile vice-Dzeko. Nei giorni scorsi la trattativa era saltata per poi concludersi definitivamente in senso positivo.