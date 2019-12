Trigoria: domani rifinitura alle 11. Alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Domani è già giorno di vigilia visto che venerdì sera (ore 20.45) la Roma affronterà in trasferta la Fiorentina di Vincenzo Montella, reduce dal prezioso pari rimediato nell'ultima giornata di campionato con l'Inter. Come accade di consueto prima di una partita ufficiale, il tecnico Paulo Fonseca domani terrà l'ultima conferenza stampa del 2019 prevista per le ore 13.30. L'allenamento di rifinitura è invece in programma alle 11.