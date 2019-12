Ultimo allenamento del 2019 anche per il Torino, che prosegue la preparazione alla sfida con la Roma di domenica prossima. Seduta pomeridiana al Filadelfia per i granata, allenamento iniziato in palestra e poi proseguito sul campo con del lavoro tecnico, in chiusura partitelle a campo ridotto. Regolarmente in gruppo Izzo e De Silvestri. Domani pomeriggio la ripresa

(torinofc.it)