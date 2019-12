Dopo queste due settimane di sosta natalizia, nel prossimo weekend torna finalmente la Serie A dove la Roma affronterà all'Olimpico il Torino. In vista proprio della sfida in programma il 5 gennaio alle ore 20.45, il primo match del 2020, la squadra granata riprenderà già domani gli allenamenti al centro sportivo di Filadelfia agli ordini del tecnico Walter Mazzarri.

(torinofc.it)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE