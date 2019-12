Serie A, la Juventus espugna "Marassi": 2-1 alla Sampdoria firmato Dybala-Ronaldo

La 17esima giornata di campionato si apre con la vittoria della Juventus a "Marassi" contro la Sampdoria: termina 2-1 per i bianconeri. E' lo splendido gol al volo di Dybala a portare in vantaggio la formazione di Sarri al 19', raggiunta poi dal momentaneo pareggio di Caprari per i padroni di casa. In chiusura del primo tempo Cristiano Ronaldo sigla il 2-1 con un gran colpo di testa. Con questo successo la Juventus si porta a 42 punti in classifica, a +3 sull'Inter che scenderà in campo sabato contro il Genoa.