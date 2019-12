Serie A, Sassuolo-Napoli 1-2: nel finale Elmas decide la sfida

Vittoria all'ultimo secondo per il Napoli che trova il successo con un gol di Elmas all'ultimo dei 4 minuti di recupero: è il primo successo per Gattuso alla guida degli azzurri. Vantaggio del Sassuolo con Traoré, pareggio di Allan e poi nel finale la rete decisiva dell'attaccante del Napoli, subentrato per Ruiz a 20 minuti dalla fine.