Serie A: Pau Lopez nella Top 11 di Wyscout (FOTO)

Siamo quasi giunti al giro di boa di questo campionato 2019/20 e Wyscout, la piattaforma digitale fornitrice di dati statistici riguardanti le prestazioni di giocatori e squadre di calcio, ha stilato un 11 ideale della Serie A prendendo in considerazione gli algoritmi statistici raccolti fin qui dalla piattaforma stessa. In porta figura Pau Lopez, portiere della Roma giunto nella scorsa estate al posto di Olsen nel frattempo trasferitosi in prestito nel Cagliari. Nel 4-4-2 tipo lo spagnolo è l'unico giallorosso presente, in difesa sono stati schierati Faraoni del Verona, Bonucci della Juventus, de Vrij dell'Inter e Ansaldi del Torino, dietro al centrocampo formato da Kulusesevki del Parma, Papu Gomez dell'Atalanta, Luis Alberto della Lazio e Sansone del Bologna. In attacco le uniche due punte Ronaldo della Juventus e Immobile della Lazio.

