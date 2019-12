Serie A: l'Inter cala il poker con il Genoa e torna prima in classifica insieme alla Juventus

Juventus e Inter tornano a condividere il primo posto in classifica a quota 42 punti. Al successo dei bianconeri sulla Sampdoria (giocata mercoledì a Marassi e terminata 1-2) risponde la squadra di Conte che, a San Siro, batte 4-0 il Genoa che non riesce a smuoversi dalla zona retrocessione. Dopo appena 32 minuti i nerazzurri si sono trovati in doppio vantaggio prima con Lukaku e poi con Gagliardini. Nella ripresa è arrivato il gol del tris segnato dal dischetto da Esposito che realizza quindi la prima rete di questo campionato a soli 17 anni e 172 giorni. A chiudere definitivamente il match ancora Lukaku al 71'. Il tecnico rossoblù Thiago Motta non riesce dunque a fare lo sgambetto alla sua ex squadra (ha militato con la maglia nerazzurra per due anni e mezzo collezionando 83 presenze, 12 gol e 9 assist) e, se questa sera la Spal dovesse vincere con il Torino, rischia di scivolare all'ultimo posto in classifica.