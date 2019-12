Serie A, la Spal si risolleva e rimonta: 2-1 al Torino

Dopo il ko con la Roma, la Spal si riprende e lascia l'ultimo posto in classifica. Nell'anticipo del diciassettesimo turno di Serie A la formazione di Semplici conquista un risultato importante per morale e lotta salvezza imponendosi in rimonta per 2-1 in casa del Torino (che sfiderà la Roma alla ripresa del campionato).

Sbloccano la partita i granata con Rincon (4'), risponde Strefezza (42'), poi nella ripresa la Spal approfitta della superiorità numerica: al 55' rosso a Bremer per doppia ammonizione e nel finale di partita arriva la rete decisiva di Petagna (82').