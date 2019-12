Serie A, la classifica del decennio: Roma 3a con 733 punti dietro a Juventus e Napoli

Il decennio, prossimo all'alba, si chiude con il dominio incontrastato della Juventus, che ha conquistato 8 scudetti consecutivi. Non solo. Come si legge nella classifica stilata dalla Uefa, la Juventus è anche la squadra che dal 1° gennaio 2010 ad oggi ha raccolto più punti in Serie A: 852. A completare il podio, oltre al Napoli a quota 744, c'è la Roma che si posiziona al 3° posto con 733 punti. Più staccate Inter e Milan, rispettivamente 4° e 5°. Chiude il Genoa con 433 punti.

Punti conquistati in Serie A dal 1° gennaio 2010 ad oggi:

1. Juventus, 852 punti

2. Napoli, 744 punti

3. Roma, 733 punti

4. Inter, 658 punti

5. Milan, 655 punti

6. Lazio, 635 punti

7. Fiorentina, 558 punti

8. Udinese, 492 punti

9. Atalanta, 472 punti

10. Genoa, 433 punti

