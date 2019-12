Serie A: Atalanta show, Milan asfaltato 5-0

Un risultato più che soprendente: l'Atalanta non frena la sua corsa e rifila una durissima lezione al Milan. Nell'anticipo delle 12.30 del diciassettesimo turno di Serie A i nerazzurri si impongono per 5-0. A segno Gomez (10'), Pasalic (61'), Ilicic (63' e 72') e Muriel (83'). L'Atalanta sale così a quota 31 punti e si porta a -4 dalla Roma. Rossoneri fermi a 21 punti. Per il Milan si tratta della quarta sconfitta della sua storia con 5 gol di scarto: l'ultimo precedente fu con la Roma (5-0) nella stagione 1997/98.