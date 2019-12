Juventus, Pjanic: "Roma, Inter e Lazio avversarie forti"

A Dubai per i Globe Soccer Awards 2019, lo juventino Miralem Pjanic ha commentato anche il campionato in corso con un pensiero anche alle avversarie. “La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”, le parole dell'ex centrocampista giallorosso.