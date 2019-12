Giudice Sportivo, 3 turni di squalifica per Bentancur: salterà la sfida con la Roma

Il doppio giallo rimediato ieri nella finale di Supercoppa Italiana costa caro a Rodrigo Bentancur. Il Giudice Sportivo di Serie A, dopo la partita di Riad vinta dalla Lazio per 3-1 con la Juventus, ha deciso per la squalifica di tre turni per il centrocampista bianconero che dovrà scontare in campionato. "Squalifica per tre giornate effettive e ammenda di € 10.000,00. Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)", questa la motivazione del giudice. Con questa sanzione Bentancur salterà quindi le prossime tre partite di Serie A con Cagliari, Roma, in programma il 12 gennaio allo Stadio Olimpico, e Parma.

(legaserie.it)

