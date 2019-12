FOTO - Fiorentina-Roma: la pazza esultanza del fisioterapista giallorosso al gol di Pellegrini

La Roma chiude l'anno con il botto, rifilando un secco 1-4 alla Fiorentina. Grande gioia per i giallorossi, come quella del fisioterapista Aldo Lacopo (sulla destra nell'immagine in anteprima), che, come immortalato dalle telecamere di Sky Sport, dopo il terzo gol di Lorenzo Pellegrini si è lasciato andare ad una esultanza sfrenata, proprio accanto ad un fotografo viola, con le mani al volto per il gol subito.