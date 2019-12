Fiorentina: solo terapie per Chiesa (FOTO e VIDEO)

La Fiorentina, reduce dal pareggio contro l'Inter, è scesa in campo nel pomeriggio per continuare a preparare la sfida del "Franchi" di venerdì sera contro la Roma. Come riporta il sito vicino alle vicende viola, Federico Chiesa, uscito anzitempo nella partita contro i nerazzurri, ha svolto solo terapie. Già ieri l'attaccante classe '97 aveva sostenuto una seduta personalizzata. Chiesa sarà dunque valutato in vista della Roma.

