FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Chiudere in bellezza il 2019 e vendicare il 7-1 dello scorso gennaio. La Roma va a Firenze alla ricerca di altri 3 punti fondamentali nella corsa Champions. Scelte praticamente obbligate per mister Fonseca: a destra si rivedrà Florenzi e al centro della difesa il tecnico portoghese si affiderà al recuperato Smalling. In avanti ci saranno Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

