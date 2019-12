La Roma chiude l'anno con il sorriso, grazie al 4-1 rifilato alla Fiorentina e al quarto posto in solitaria. Un successo targato Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo. I giallorossi blindano quindi l'ultimo posto utile per la qualificazione in Champions, terminando il 2019 a +4 sull'Atalanta, prima inseguitrice.

Queste le emozioni del match raccontate in diretta nella radiocronaca di Max Guerra su LAROMA24.IT: