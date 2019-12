Fiorentina-Roma, i convocati di Montella: out Chiesa, c'è Castrovilli (FOTO)

Dopo l'elenco dei calciatori convocati da Paulo Fonseca per la sfida tra Fiorentina e Roma prevista per domani sera al Franchi, è stato reso noto anche quello stilato da Vincenzo Montella. Confermata l'assenza di Federico Chiesa, che non aveva ancora svolto un allenamento con il gruppo dall'ultima partita pareggiata contro l'Inter. L'assenza del giovane talento viola si somma a quella già ampiamente preventivata di Franck Ribery, alle prese con un infortunio al legamento collaterale mediale della caviglia destra. Ci sarà invece Gaetano Castrovilli, nonostante la sua presenza fosse stata messa in dubbio nel corso degli ultimi giorni.

Questa la lista completa dei convocati di Montella: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.