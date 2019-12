Al termine dei primi 24 minuti tra Fiorentina-Roma, ha parlato il centrocampista giallorosso Amadou Diawara. Queste le sue parole:

DIAWARA A SKY SPORT

Ottima prestazione, a cosa dovete stare attenti?

"Non era semplice e lo sapevamo ma fin da subito siamo entrati in campo col piede giusto come ci ha detto il mister. Dobbiamo concedere di meno e fargli male appena abbiamo l'occasione"