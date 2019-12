Fiorentina: Montella verso l'esonero, si pensa a Spalletti. In lizza anche Iachini e Di Biagio

Si chiude male il 2019 di Vincenzo Montella che, dopo la sconfitta con la Roma per 1-4, la quinta nelle ultime sei giornate di campionato, rischia adesso l'esonero. Il ko del Franchi fa scivolare la Fiorentina al 14esimo posto in classifica, ad appena quattro lunghezze dalla zona retrocessione, attendendo le altre squadre che devono ancora scendere in campo e che potrebbero dunque avvicinarsi ulteriormente. È per questo che la società sta già pensando al possibile sostituto dell'Aeroplanino e il sogno è quello di Luciano Spalletti, nome in cima alla lista. Nel caso in cui il tentativo per l'ex allenatore di Roma e Inter dovesse fallire, come riportato dall'esperto di calciomercato attraverso il proprio portale, i gigliati punterebbero su Beppe Iachini o anche Gigi Di Biagio che ha da poco terminato la sua avventura con la nazionale italiana under 21. Da non escludere neanche Cesare Prandelli, nome che rimane comunque in secondo piano.

