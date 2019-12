Fiorentina: recuperato Castrovilli, terapie per Chiesa. Domani alle 12.30 la conferenza stampa di Montella

Venerdì sera, alle ore 20.45, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si svolgerà la partita Fiorentina-Roma valida per la 17° giornata di campionato, ultima del 2019. I viola sono scesi in campo per l'allenamento questa mattina. La buona notizia è il recupero di Castrovilli, solo terapie invece per Chiesa, che è dunque in dubbio. Come rende noto il club attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, inoltre, l'allenatore Vincenzo Montella incontrerà domani alle ore 12.30 nella Sala stampa "Manuela Righini" del Franchi i giornalisti nella consueta conferenza di vigilia.

(violachannel.tv)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE