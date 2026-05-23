HELLAS VERONA-ROMA: le info per i tifosi in trasferta. Curva Nord Inferiore sold out, cancelli aperti dalle 18:45 (COMUNICATO)

Domani alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Bentegodi il delicatissimo match tra Hellas Verona e Roma, valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. In caso di vittoria i giallorossi sarebbero certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League, motivo per cui si tratta di una partita davvero fondamentale. La società capitolina ha pubblicato sul proprio sito le informazioni più utili per coloro che si recheranno a Verona: "I tifosi residenti al di fuori dalla provincia di Roma - dotati di Fidelity Card AS Roma - hanno potuto acquistare tagliandi per il settore del Bentegodi denominato Curva Nord Inferiore, andato esaurito in poche ore dopo la partenza della vendita di martedì 19 maggio.

Come reso noto dal Decreto Ministeriale del 20 Gennaio 2026 e del Tar del Lazio del 19/02/2026, invece, il Settore Ospiti rimarrà chiuso con divieto di acquisto per i residenti in provincia di Roma.

Non saranno fatti accedere all’impianto tutti coloro non in possesso della documentazione richiesta per partecipare all’evento: biglietto di Curva Nord Inferiore, documento d’identità in corso di validità (in originale, riportante la residenza) e Fidelity Card AS Roma.

L'AS Roma invita i propri sostenitori a non mettersi in viaggio se sprovvisti di regolare titolo d'accesso allo stadio.

Altre info per il Bentegodi

I cancelli dello stadio apriranno indicativamente due ore prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni.

L'impianto si può raggiungere con diversi mezzi.

IN AEREO: aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a km 11

IN AUTO: uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio



IN AUTOBUS: linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi



IN TRENO: stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2".

(asroma.com)