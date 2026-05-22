Abbonamenti 2026/27: quasi 25.000 tifosi iscritti alla waiting list. Domenica alle 18 la chiusura

Nonostante il campionato non sia ancora finito - in attesa dell'ultimo importantissimo passo per raggiungere la tanto sognata qualificazione alla prossima edizione della Champions League - i tifosi della Roma sono già carichi per l'annata 2026/27. Sono infatti quasi 25.000 i sostenitori giallorossi iscritti alla waiting list per la campagna abbonamenti della prossima stagione e la chiusura è fissata per domenica 24 maggio alle ore 18:00.