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Abbonamenti 2026/27: già quasi 12.000 tifosi iscritti alla waiting list

08/05/2026 alle 16:29.
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Nella giornata di ieri la Roma ha lanciato la lista di attesa per gli abbonamento della stagione 2026/27 e già si registrano numero importanti. La waiting list, infatti, registra quasi 12.000 tifosi iscritti, i quali potranno dunque approfittare del vantaggio di acquistare l’abbonamento 26/27 prima dell’apertura dell’eventuale vendita libera.