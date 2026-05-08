Nella giornata di ieri la Roma ha lanciato la lista di attesa per gli abbonamento della stagione 2026/27 e già si registrano numero importanti. La waiting list, infatti, registra quasi 12.000 tifosi iscritti, i quali potranno dunque approfittare del vantaggio di acquistare l’abbonamento 26/27 prima dell’apertura dell’eventuale vendita libera.
Abbonamenti 2026/27: già quasi 12.000 tifosi iscritti alla waiting list
08/05/2026 alle 16:29.
35^ Giornata (04-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
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4 - 0
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Roma
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Fiorentina
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