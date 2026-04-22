Roma-Lazio: info biglietti. Domani alle 16 al via la vendita

Alle 16:00 di domani comincerà la vendita dei biglietti per il derby tra Roma e Lazio, l’ultima partita in casa della stagione, in programma nel weekend del 17-18 maggio. Ci saranno tre fasi di vendita:

Fase 1 - Prevendita Abbonati Curva Nord (dalle 16:00 del 23 aprile alle 12:59 di lunedì 27 aprile): poiché la partita non è compresa nell’abbonamento, come consueto ci sarà una fase dedicata ai tifosi del settore di Curva Nord. Ogni abbonato potrà acquistare online con il proprio PNR un solo biglietto per singola transazione. Il biglietto potrà essere intestato anche a un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento.

Fase 2 - Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari AS Roma Card (dalle 13:00 del 27 aprile fino alle 12:59 del 28 aprile): per gli abbonati Plus, Classic Extra e per i titolari di AS Roma Card sarà possibile acquistare due biglietti non cedibili per singola transazione a un prezzo dedicato.

Fase 3 - Vendita Libera: l’eventuale vendita libera partirà dalle 13:00 del 28 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

(asroma.com)