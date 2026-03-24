ROMA-PISA: info biglietti. Tagliandi in vendita dalle 16 di oggi (COMUNICATO)

Il prossimo appuntamento della Roma allo stadio Olimpico, dopo la sosta delle nazionali, è quello contro il Pisa. La partita è in programma venerdì 10 aprile alle 20:45. Per i tifosi giallorossi da oggi ci sarà la possibilità di acquistare liberamente il proprio biglietto.

I tagliandi saranno disponibili in un'unica fase di vendita dalle ore 16:00 di martedì 24 marzo sulla nostra pagina biglietti. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sono previste riduzioni per gli Under 16 e gli Over 65.

I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 31 marzo.

La vendita dei biglietti per le persone con disabilità deambulanti, a partire da questo match, si svolgerà solamente online sul nostro sito www.asroma.com/biglietti secondo le indicazioni riportate in "Dettagli partita”.

(asroma.com)