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Roma-Atalanta, biglietti in vendita dalle 16:00 di lunedì 30 marzo

29/03/2026 alle 12:36.
roma-bologna-tifosi

La Roma ha annunciato che dalle ore 16:00 di lunedì 30 marzo inizierà la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato 18 aprile alle 20:45. I tagliandi saranno disponibili sul sito ufficiale del club.

I biglietti verranno emessi esclusivamente in formato digitale (tramite App "Il Mio Posto" o Wallet), senza l'invio di file PDF. Gli abbonati "Plus" potranno usufruire di una tariffa dedicata per l'acquisto di due biglietti extra e avranno accesso al servizio di rivendita a partire dal 7 aprile. Sono previste riduzioni per Under 16, Over 65 e persone con disabilità.