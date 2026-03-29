Roma-Atalanta, biglietti in vendita dalle 16:00 di lunedì 30 marzo

La Roma ha annunciato che dalle ore 16:00 di lunedì 30 marzo inizierà la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Atalanta, in programma sabato 18 aprile alle 20:45. I tagliandi saranno disponibili sul sito ufficiale del club.

I biglietti verranno emessi esclusivamente in formato digitale (tramite App "Il Mio Posto" o Wallet), senza l'invio di file PDF. Gli abbonati "Plus" potranno usufruire di una tariffa dedicata per l'acquisto di due biglietti extra e avranno accesso al servizio di rivendita a partire dal 7 aprile. Sono previste riduzioni per Under 16, Over 65 e persone con disabilità.

Dalle ore 16:00 di domani saranno in vendita i biglietti per Roma-Atalanta ?



La partita è in programma sabato 18 aprile alle 20:45 ?️



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