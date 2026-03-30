Roma-Atalanta: al via la vendita dei biglietti per la sfida del 18 aprile

La Roma ha comunicato ufficialmente l'apertura della vendita dei biglietti per il match contro l'Atalanta. La sfida, valida per il campionato di Serie A, è in programma sabato 18 aprile alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. I sostenitori giallorossi possono acquistare i tagliandi per i settori disponibili collegandosi direttamente alla sezione biglietteria del sito ufficiale del club.
Partita la vendita dei biglietti per Roma-Atalanta ?️
Il match è in programma sabato 18 aprile alle 20:45 ?️
Acquista ora il tuo biglietto!
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— AS Roma (@OfficialASRoma) March 30, 2026