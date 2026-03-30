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Roma-Atalanta: al via la vendita dei biglietti per la sfida del 18 aprile

30/03/2026 alle 16:17.
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La Roma ha comunicato ufficialmente l'apertura della vendita dei biglietti per il match contro l'Atalanta. La sfida, valida per il campionato di Serie A, è in programma sabato 18 aprile alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico. I sostenitori giallorossi possono acquistare i tagliandi per i settori disponibili collegandosi direttamente alla sezione biglietteria del sito ufficiale del club.