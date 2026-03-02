Europa League, Roma-Bologna: al via la vendita libera dei biglietti

La Roma ha comunicato, attraverso i propri canali social, l'inizio della fase di vendita libera per i biglietti del match di ritorno di Europa League contro il Bologna. La gara è in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 19 marzo, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Questa nuova fase di vendita segue quella terminata nei giorni scorsi, che era riservata in via prioritaria agli abbonati Coppe. Da questo momento, quindi, tutti i tifosi, anche quelli non in possesso di abbonamenti, possono acquistare i tagliandi per i posti rimasti disponibili.

L'acquisto è possibile, come di consueto, tramite la sezione biglietteria del sito ufficiale del club.

Tickets for our #UEL return leg against Bologna at the Stadio Olimpico are now on general sale.



The match kicks off at 21:00 CET on 19 March.



Book your place!

?️ https://t.co/L4ZkPjBR60

#ASRoma pic.twitter.com/tCp0zgcn8K — AS Roma English (@ASRomaEN) March 2, 2026



