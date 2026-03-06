COMO-ROMA: info biglietti (COMUNICATO)

La Roma ha reso note le informazioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida contro il Como. Il match, valido per la 29a giornata di Serie A, è in programma domenica 15 marzo alle ore 18:00 allo stadio Sinigaglia. La vendita dei biglietti partirà oggi, venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 15:00 sul sito dedicato del club lombardo. I biglietti per il settore ospiti avranno un costo di 35 euro e potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della fidelity card dell’AS Roma. La fase di vendita resterà aperta fino alle ore 19:00 del 14 marzo. Come previsto dalle disposizioni, l’acquisto dei biglietti non sarà consentito ai residenti nella provincia di Roma.

